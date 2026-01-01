Отвличането на вниманието на шофьори е сред основните причини за катастрофи, тъй като води до загуба на контрол над превозното средство, забавени реакции и тежки инциденти. За това предупреждават от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград, като напомнят на шофьорите да бъдат концентрирани по време на движение.

Мобилните телефони, използвани за писане на съобщения, разговори или социални мрежи, както и технологиите в автомобила като навигация, радио, климатик и бордови екрани, са сред най-честите съвременни фактори, които отвличат вниманието на шофьорите. Риск създават и действия като хранене, пиене, пушене, разговори с пътници или наблюдаване на обекти извън пътя.

Само през последните почивни дни в Разградска област са регистрирани десет пътнотранспортни произшествия, при четири от които са пострадали тежко хора. Причината е навлизане на автомобили в платното за насрещно движение.

Опасно на пътя: Ето какво най-често разсейва шофьорите

От ОД на МВР напомнят, че е забранено използването на устройства по време на движение, които изискват участие на ръцете на шофьора. Нарушението се санкционира съгласно Закона за движението по пътищата и води до отнемане на осем контролни точки от талона.

Паралелно с това от 3 до 9 август в страната се провежда полицейска операция „Скорост“, включена в годишния календар на Европейската мрежа на службите на „Пътна полиция“ – Roadpol. В рамките на акцията ще се извършват засилени проверки за превишена скорост. Полицейските екипи ще използват всички налични технически средства за контрол както през деня, така и през нощта. При установяване на агресивно шофиране или неспазване на дистанция водачите ще бъдат извеждани от движението, а спрямо тях ще бъде предприемано необходимото административно отношение, допълват от ОД на МВР в Разград.

В област Разград при катастрофи през първите шест месеца на годината са ранени 76 души, а шестима са загинали. Данните сочат, че от началото на годината на територията, обслужвана от дирекцията, са регистрирани 182 пътнотранспортни произшествия, от които 49 са тежки.