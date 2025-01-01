Използването на телефон по време на движение е нарушението, което най-често разсейва водачите, констатираха след акция в Търговищко, осъществена едновременно във всички страни членки на ROADPOL. Това информираха от сайта на Областната дирекция (ОД) на МВР в града.

Проверките на полицията са били за спазване на правилата за използване на мобилни електронни устройства по време на движение на моторни превозни средства (МПС) и за недопускане на управление под влиянието на различни разсейващи фактори. Следено е и за използването на обезопасителни колани от водачите и пътниците, на защитни каски от водачите и пътниците на мотоциклети, за използването на детски обезопасителни системи при превозване на деца в автомобилите, уточняват от полицията.

Контролните органи са проверили 666 моторни превозни средства по пътищата на областта. Общият брой констатирани нарушения, свързани с разсейване на водачи по време на управление, е девет. В седем от случаите се касае за водачи, които по време на управление са използвали мобилен телефон без устройство „Свободни ръце“.

При проверки по пътищата полицейските екипи са констатирали и 45 водачи, които не са използвали предпазни колани, 29 пътници без колан на предната седалка и 13 пътници без колан на задни седалки. БТА припомня, че и акция през пролетта показа, че водачи и пътници в автомобилите често не поставят обезопасителни колани при пътуване.

Сега са установени и по два случая на неизползване на предпазни каски при движение с мотоциклет, както и на неизползване на обезопасителни системи за деца, когато такива се изискват по закон.

При извършаните проверки по време на превантивната акция в област Търговище са разкрити и две престъпления, свързани с превоз на крадени стоки.

Полицейската операция под наслов Focus on the Road е част от календара на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция – ROADPOL и започна на 6 октомври.