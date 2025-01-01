С началото на новата учебна година трафикът по улиците става много по-сериозен и понякога се стига до опасни ситуации и до катастрофи, в които е съществено важно как сме обезопасили децата си.

“За съжаление, голяма част от хората забравяме, че всяко пътуване е важно и всяко едно пътуване би могло да е потенциално опасно. Трафикът е огромен, катастрофи има навсякъде и никой не знае какво ще се случи като излизаме от вкъщи”, казва Милена Захариева от Деца на борда.

Затова е важно да сме винаги внимателни към това как обезопасяваме себе си и децата си в колата. Много е важно да даваме добрия пример и непрекъснато да повтаряме, че колана се слага не за да ни спаси от глоба, а за да ни спаси живота. Освен това е важно да обезопасяваме и багажа в автомобила, предава БНР.

“Това, че училището е на 5 минути или на 100 метра, не означава, че можем да неглижираме безопасността. Случват се всякакви неща, по всяко време. Най-често тежките катастрофи в страната се случват в рамките на населени места, там, където се движим ежедневно”, допълва още тя.

Според нея, е много важно да се запомни, че през по-студените месеци е много важно децата да не бъдат с връхна дреха в колата, защото това може да е от решаващо значение за правилното им осигуряване с коланите.

Освен това е важно малките деца да се движат максимално дълго в посока обратна на движението, въпреки че това е все още тема табу за страната ни. Последното столче, което се купува е т.нар. “спускаща се облегалка”, което се използва до 12-годишна възраст или 150 см.

Има няколко неща, които можем да проверим, за да сме сигурни дали детето ни е правилно обезопасено в колата:

столчето дали е подходящо за детето ни - има различни модели, които са съобразени с височината и килограмите на детето;

правилно ли е монтирано столчето - вече има множество видеа и възможности за консултации за правилно монтиране на столчетопри всяко пътуване;

детето трябва да бъде правилно закопчано в столчето.