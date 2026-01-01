Товарен автомобил е паднал в дере на автомагистрала „Струма“ в посока Перник, съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

По първоначална информация камионът се е движел в посока Перник, когато е ударил и скъсал предпазна мантинела, след което е излязъл извън пътното платно и е паднал в дере.

Инцидентът е станал този следобед, малко след втория тунел в посока Перник.

Екипите на Спешна помощ установили, че шофьорът на камиона е починал на място, предаде NOVA.

Нов инцидент – същият сценарий: камион премина през мантинелата и връхлетя в насрещното на АМ „Струма“

През изминалото денонощие в страната са станали 22 тежки катастрофи. Загинал е един човек, 25 души са ранени, съобщи МВР на сайта си.

В София са регистрирани 17 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали двама души, а от началото на годината 273. Ранените при пътни инциденти този месец са 51, а от началото на годината 4747. При сравнение с реалните данни за загиналите (236) през същия период на 2025 г. се отчитат 37 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.