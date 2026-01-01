„Кралят е мъртъв, да живее кралят!“ Старата френска хералдическа формула, която означава единствено, че тронът никога не остава празен, а приемствеността на монархията е непрекъсната, важи и за Норвегия. Само преди година тази автоматична промяна би утешила повечето норвежци за загубата на изключително популярния им крал Харалд V. Те щяха да получат нов, не по-малко популярен крал. Сега обаче Хокон VIII е изправен пред несигурно бъдеще. Според последните социологически проучвания само около 60% от норвежците гледат положително на монархията, докато преди десет години делът им е бил над 80%.

Одобрението към кралското семейство спадна особено рязко тази година след разкриването на скандалната връзка на кралица Мете-Марит с осъдения американски сексуален престъпник Джефри Епстийн. Докато предишната кралска двойка остана почти толкова популярна, колкото и преди, на престолонаследника Хокон беше оказан силен натиск да абдикира в полза на дъщеря си Ингрид Александра. Хокон обаче застана зад съпругата си, която в определен момент вече не беше желана за кралица от мнозинството норвежци.

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Кралят обича морето

Сега Хокон трябва да се докаже. 53-годишният мъж, кръстен на своя прадядо Хокон VII, е изключително добре подготвен за длъжността си. В продължение на години той представляваше баща си, който многократно имаше сериозни здравословни проблеми, като понякога го заместваше в продължение на седмици и дори месеци.

Официално той вече е държавен глава на Норвегия, с предимно представителни и конституционни задължения. Теоретично той може да налага вето върху решенията на правителството, но от времето на Хокон VII норвежкият крал не се е намесвал пряко във вземането на политически решения.

Хокон и Мете-Марит отпразнуваха сребърната си сватба едва този вторник. Те имат две деца - Ингрид Александра и Свере Магнус. През 1990 г., по времето на дядото на Хокон, Олав V, конституцията беше променена, така че мъжете вече да нямат предимство пред жените в наследяването на трона. Така Ингрид Александра, която е по-голямото дете, сега е престолонаследница.

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Хокон обича природата, особено морето. Това е една от причините да отбие военната си служба във Военноморските сили, където има звание адмирал, а също така е генерал в Сухопътните войски и Военновъздушните сили.

След гимназията той изучава политически науки в Калифорнийския университет в Бъркли, след което получава магистърска степен по изследвания на развитието в Лондонското училище по икономика и политически науки, със специализация в международната търговия и Африка. През 1999 г. той прекарва известно време и като стажант в ООН в Ню Йорк.

Хокон живее със семейството си в кралското имение Скаугум в Аскер, предградие на Осло, където е прекарал детството си. Сега обаче кралската двойка вероятно ще се премести в Кралския дворец в Осло, официалната резиденция и работно място на краля.