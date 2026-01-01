Крал Харалд V
Крал Харалд V / Gulliver/Getty Images

Здравословното състояние на 89-годишния крал на Норвегия Харалд V, който е хоспитализиран заради заболяване на кръвта, се е влошило и той е в „изключително тежко“ състояние. 

Това съобщиха от кралският дворец, цитирани от АФП. 

Кралица Соня и престолонаследникът Хокон, който изпълнява функциите на регент по време на заболяването на баща си, са отменили всички свои официални ангажименти. Норвежките медии съобщиха, че двамата са до леглото на краля.

Най-възрастният действащ монарх в Европа е в болница в Осло от 17 август заради хемолитична анемия - състояние, при което червените кръвни клетки се разрушават необичайно бързо, което води до умора и задух.

„Здравословното състояние на Негово Величество краля е изключително тежко“, се посочва в съобщението, без да се дават допълнителни подробности.

Кралица Соня, Хокон и съпругата му Мете-Марит са били до краля. Норвежките медии показаха кадри от пристигането им в болницата.

Монархът е бил приет в Университетската болница в Осло заради задържане на течности вследствие на лечение с кортизон.

Харалд се възкачи на норвежкия престол през 1991 г. През последните години той имаше редица здравословни проблеми, заради които му беше поставен пейсмейкър, а официалната му програма беше ограничена.

Кралят обаче винаги е отхвърлял възможността да абдикира, като се позовава на дадената пред норвежкия парламент доживотна клетва. 

 

БГНЕС
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