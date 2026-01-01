Здравословното състояние на 89-годишния крал на Норвегия Харалд V, който е хоспитализиран заради заболяване на кръвта, се е влошило и той е в „изключително тежко“ състояние.
Това съобщиха от кралският дворец, цитирани от АФП.
Кралица Соня и престолонаследникът Хокон, който изпълнява функциите на регент по време на заболяването на баща си, са отменили всички свои официални ангажименти. Норвежките медии съобщиха, че двамата са до леглото на краля.
König Harald von Norwegen liegt seit mehr als einer Woche im Krankenhaus. Sein Zustand hat sich weiter verschlechtert, wie der Palast bekannt gibt. https://t.co/SbqWAURtlB— stern (@sternde) August 27, 2026
Най-възрастният действащ монарх в Европа е в болница в Осло от 17 август заради хемолитична анемия - състояние, при което червените кръвни клетки се разрушават необичайно бързо, което води до умора и задух.
„Здравословното състояние на Негово Величество краля е изключително тежко“, се посочва в съобщението, без да се дават допълнителни подробности.
Кралица Соня, Хокон и съпругата му Мете-Марит са били до краля. Норвежките медии показаха кадри от пристигането им в болницата.
Монархът е бил приет в Университетската болница в Осло заради задържане на течности вследствие на лечение с кортизон.
«Sehr ernst»: Der Gesundheitszustand von König Harald V. hat sich verschlechtert – norwegische Royals sagen Termine ab. https://t.co/4X7wGiNiM8— 20 Minuten (@20min) August 27, 2026
Харалд се възкачи на норвежкия престол през 1991 г. През последните години той имаше редица здравословни проблеми, заради които му беше поставен пейсмейкър, а официалната му програма беше ограничена.
🇳🇴 Norvège : Le Palais royal norvégien tire la sonnette d’alarme : le roi Harald V, 89 ans, est dans un état «extrêmement grave».— 5sur5Afrique (@5sur5Afri) August 27, 2026
Hospitalisé pour des complications liées à une maladie du sang, le souverain fait face à une situation préoccupante.
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Кралят обаче винаги е отхвърлял възможността да абдикира, като се позовава на дадената пред норвежкия парламент доживотна клетва.