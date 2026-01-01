Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст все още не е достатъчно финансирана, липсват специален закон или разпоредби, регламентиращи работата на планинските спасители, а категорията на труд на колегите ми е най-ниската. Това каза за БТА директорът на ПСС Емил Нешев. Днес се отбелязва Международният ден на планинското спасяване.

По думите на Нешев, субсидията за спасителната служба за тази година е леко занижена, което ще доведе до различни затруднения. Трудно намираме планински спасители, имащи особени качества и умения, които да са съгласни да рискуват живота си, добави той. Освен ниското заплащане на щатните спасители, друг проблем е категорията на труд – трета, с която се пенсионират те. По думите му, през септември предстои среща в Министерството на труда и социалната политика, на която ще бъде обсъдена темата за евентуална промяна в категорията на труд на планинските спасители.

Необходимо е и да се въведе специален режим на движение за автомобилите на спасителната служба, каза още Емил Нешев.

Планинските спасители в страната ни са повече от 530, от които 47 са щатни, посочи той. Всички те са разпределени в 32 отряда, като има пет постоянни денонощни бази – в София, при хижа „Алеко“, в Банско, в Боровец и в Студенец. Спасителите работят и с 10 кучета, подготвени в най-висок оперативен клас С, а общо кучетата, с които работят планинските спасители, са 23, добави Нешев.

Към момента отчитаме завишаване на инцидентите в планината, посочи още Нешев. През последните две седмици спасителите са участвали в 24 акции, тъй като туристите и алпинистите подценяват условията в планината, а надценяват собствените си възможности, допълни той.

Решението да има специален ден, в който планинските спасители по целия свят да честват своята споделена отдаденост на общата мисия - да спасяват човешки животи в планината, е прието единодушно по време на конгреса на Международната комисия по планинско спасяване (ICAR) през 2022 г. в Монтрьо, Швейцария, се посочва на сайта на ПСС. Вече за четвърта година 28 август е денят, в който членовете на ICAR – повече от 140 организации от 41 държави в света, отбелязват Международния ден на планинското спасяване.

На 28 и 29 август 1948 г. по покана на Австрийския алпийски клуб пионери на планинското спасяване от различни страни се събират в района на планината Вилдер Кайзер (Wilder Kaiser), Тирол. Целта е да обменят знания и опит и поставят основите на организацията, която през 1955 г. ще се превърне в ICAR. През 1971 г. Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст става шестата организация, приета за пълноправен член на ICAR.

Днес почитаме духа на сътрудничеството и неуморната отдаденост на всички жени и мъже, които често рискуват собствения си живот, за да пазят другите в планината, допълват от ПСС.