Ново проучване предполага, че ниските нива на витамин B12 в организма може да са свързани с по-високи нива на продължително възпаление. Това е важно, тъй като хроничното възпаление се свързва с редица широко разпространени заболявания, включително сърдечни заболявания, диабет тип 2 и някои заболявания на мозъка.

Изследването е проведено от учени в Испания и е публикувано в Journal of the Science of Food and Agriculture. Екипът е проучил връзката между нивата на витамин B12 и два показателя в кръвта, които се повишават при възпаление – интерлевкин-6 (IL-6) и С-реактивен протеин (CRP).

Витамин B12 е важно хранително вещество, което организмът не може да произвежда сам. Той играе важна роля за образуването на червени кръвни клетки, нормалното функциониране на нервната система и мозъка. Основните източници на витамина са храни от животински произход – месо, риба, яйца и млечни продукти. Някои растителни храни също са обогатени с B12.

Недостигът на витамина може да се прояви с умора, слабост, изтръпване или мравучкане, както и с проблеми с паметта и концентрацията. Той може да възникне не само при недостатъчен прием, но и когато организмът не успява да усвои достатъчно B12. Това се среща по-често при възрастни хора и при хора с определени заболявания на стомаха или червата.

За проучването учените са използвали данни от участници в PREDIMED – мащабно испанско изследване, посветено на средиземноморската диета и превенцията на сърдечните заболявания. Изследователите са сравнили нивата на витамин B12 в кръвта с тези на IL-6 и CRP. Резултатите показват ясна закономерност: хората с по-високи нива на витамин B12 са имали по-ниски нива на двата маркера на възпалението. Обратно, по-ниските нива на B12 са били свързани с по-силно изразено възпаление.

Изследователите обаче подчертават, че резултатите не доказват причинно-следствена връзка. Тоест, не може да се заключи, че ниският витамин B12 директно причинява хронично възпаление. Възможно е други фактори да обясняват наблюдаваната зависимост, а са необходими допълнителни изследвания, за да се установи дали повишаването на нивата на B12 действително може да намали възпалението или риска от заболявания.

Връзката е особено интересна заради факта, че възпалението с ниска интензивност често се увеличава с възрастта. Смята се, че то може да допринася за развитието на редица заболявания, които стават по-чести в по-късните години от живота.

Екипът планира да проучи по-задълбочено влиянието на възрастта, пола, инфекциите и храносмилателните проблеми върху връзката между B12 и възпалението. Бъдещи изследвания може да проверят и дали лечението на доказан дефицит на B12 води до промени в нивата на възпалителните маркери.

Засега учените не препоръчват хората да приемат високи дози витамин B12 без доказан дефицит. При съмнения за недостиг е препоръчително да се направи кръвен тест и да се потърси медицински съвет.

Проучването допълва данните за значението на витамин B12 за организма и предполага, че ролята му може да надхвърля поддържането на здравето на кръвта и нервната система.