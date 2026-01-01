140 бали сено са унищожени при пожар в село Горско Абланово, община Попово, съобщиха от полицията.

Пожарът е възникнал около 22:40 ч на 27 август. Балите са били струпани в стопански двор в имот, който е собственост на мъж от селото.

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Професионалната реакция на екип служители на РСПБЗН-Попово е предотвратила огънят да обхване и намиращи се в близост две сгради.

Причините за възникване на инцидента са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.