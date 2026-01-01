Предадоха на съд 60-годишна жена, на която е повдигнато обвинение за лично укривателство за убийство швейцарски бизнесмен в Пернишко, съобщиха от обвинението.

През 2004 г. обвиняемата е сключила граждански брак с гражданин на Швейцария. Впоследствие двамата заживели в къща в село Кладница.

Жена е обвинена за укривателство по делото за убийството на швейцарски бизнесмен в Пернишко

На 11 август 2022 г., обвиняемата спомогнала на мъж, извършил умишлено убийство на съпруга ѝ, да избегне наказателно преследване, без да се е споразумяла с него преди да е извършил самото престъпление.

Тя е дала на мъжа памук, с помощта на който той почистил раната на шията на убития, за да му помогне да прикрие следите от престъплението. Обвиняемата се обадила на телефон за спешни случаи 112 и съобщила, че е намерила съпруга си в гаражното помещение, паднал и починал.

Уточнила, че той страдал от високо кръвно налягане, в последно време не се чувствал добре, и уверила, че няма съмнения за насилствена смърт.

20 години затвор за мъжа, убил швейцарски бизнесмен в Пернишко

В хода на разследването на смъртта на швейцарския гражданин, са били събрани доказателства за извършено умишлено убийство. Мъжът е бил признат за виновен и осъден за умишленото убийство на 20 години лишаване от свобода с присъда, влязла в сила през ноември 2025 г.

Предстои делото за лично укривателство с обвиняемата да продължи в съда.