Борислав Панев, убил швейцарския бизнесмен Удо Ланге, е осъден на лишаване от свобода за срок от 20 години при строг режим на изтърпяване за умишлено убийство.

Продължително планираното убийство е било извършено на 11 август 2022 година в дома на Ланге в комплекс в с. Кладница, област Перник. Жертвата е била обездвижена с електрошоково оръжие – тейзър, и умъртвена чрез задушаване с хлороформ.

Задържаният за убийството на швейцарския бизнесмен имал лични отношения със съпругата му

Присъдата е потвърдена от две съдебни инстанции и е влязла в сила.