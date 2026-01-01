Мъж е задържан след побой над възрастния си баща в град Крън, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 23:53 часа на 26 август в Районното управление в Казанлък. 77-годишният мъж съобщил, че около 22:00 часа синът му го е пребил.

Задържаха 21-годишен мъж за домашно насилие над майка му в Казанлък

При извършената проверка е установено, че между двамата е възникнал спор, след който 49-годишният мъж е употребил физическа сила спрямо баща си.

Синът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на квалифициращо обстоятелство.