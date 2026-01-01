Украински дронове са атакували през нощта на 28 август Ярославската петролна рафинерия, една от най-големите мощности за преработка на петрол в Русия, съобщи руският Генерален щаб. Атаки са били извършени и срещу Москва и Московска област, съобщи „Киев Индипендънт“.

Мишена е била рафинерията „Славнефт-ЯНОС“, като оценката на щетите все още продължава. Първоначални кадри, публикувани от руския Telegram канал Supernova+, показват най-малко два отделни пожара на територията на предприятието.

Това е осмата атака срещу рафинерията през 2026 г. Тя беше поразявана и на 6 август, 16 юли, 6 юли, 22 май, 8 май, 26 април и 28 март. Рафинерията се намира на около 250 километра североизточно от Москва и преработва около 15 милиона тона петрол годишно, което я нарежда сред петте най-големи рафинерии в Русия.

Предприятието произвежда бензин, дизелово гориво, авиационен керосин, масла, битум, втечнени газове и мазут. То е основният актив за преработка на петрол на „Славнефт“, която е контролирана съвместно от руските държавни енергийни компании „Роснефт“ и „Газпром“.

Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев съобщи по-рано за заплаха от дронове. Движението в посока Москва беше ограничено, а маршрутите на обществения транспорт бяха променени.

По думите му при атаката в областта е загинал един човек, а 27 са били ранени. Десет души са пострадали, след като отломки от дрон са паднали върху автобус. Отломки са паднали и върху промишлени обекти, жилищни райони и магазини.

Украински дронове са атакували и Москва и Московска област. Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че руската противовъздушна отбрана е свалила два дрона, насочващи се към столицата.

Руската медия Astra съобщи за стълб черен дим над град Павловски Посад, на около 65 километра източно от Москва. Причината за пожара не е изяснена.

Информацията не може да бъде независимо потвърдена. Киев определя руската енергийна инфраструктура като легитимна военна цел, тъй като петролните съоръжения осигуряват гориво за руските сили и генерират приходи, с които се финансира войната на Москва срещу Украйна.