Украински дронове са атакували през нощта на 28 август Ярославската петролна рафинерия, една от най-големите мощности за преработка на петрол в Русия, съобщи руският Генерален щаб. Атаки са били извършени и срещу Москва и Московска област, съобщи „Киев Индипендънт“.
Мишена е била рафинерията „Славнефт-ЯНОС“, като оценката на щетите все още продължава. Първоначални кадри, публикувани от руския Telegram канал Supernova+, показват най-малко два отделни пожара на територията на предприятието.
Това е осмата атака срещу рафинерията през 2026 г. Тя беше поразявана и на 6 август, 16 юли, 6 юли, 22 май, 8 май, 26 април и 28 март. Рафинерията се намира на около 250 километра североизточно от Москва и преработва около 15 милиона тона петрол годишно, което я нарежда сред петте най-големи рафинерии в Русия.
🇺🇦🛢️Ukrainian long range FP 1 drones just struck the Yaroslavl Oil Refinery deep inside Russia, one of the country's largest, processing about 15 million tonnes of crude a year into gasoline, diesel and aviation fuel.— Jack Prandelli (@jackprandelli) August 28, 2026
It's hundreds of miles from the Ukrainian border, the kind… pic.twitter.com/RIx9T7enyE
Предприятието произвежда бензин, дизелово гориво, авиационен керосин, масла, битум, втечнени газове и мазут. То е основният актив за преработка на петрол на „Славнефт“, която е контролирана съвместно от руските държавни енергийни компании „Роснефт“ и „Газпром“.
Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев съобщи по-рано за заплаха от дронове. Движението в посока Москва беше ограничено, а маршрутите на обществения транспорт бяха променени.
По думите му при атаката в областта е загинал един човек, а 27 са били ранени. Десет души са пострадали, след като отломки от дрон са паднали върху автобус. Отломки са паднали и върху промишлени обекти, жилищни райони и магазини.
Украински дронове са атакували и Москва и Московска област. Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че руската противовъздушна отбрана е свалила два дрона, насочващи се към столицата.
⚡️Ukrainian drones target Moscow, one of Russia's largest oil refineries in Yaroslavl, sparking fire, media reports.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 28, 2026
The latest attack marked the eighth on the Slavneft-YANOS refinery in 2026, which has been targeted repeatedly in previous Ukrainian attacks, including on Aug.…
Руската медия Astra съобщи за стълб черен дим над град Павловски Посад, на около 65 километра източно от Москва. Причината за пожара не е изяснена.
Информацията не може да бъде независимо потвърдена. Киев определя руската енергийна инфраструктура като легитимна военна цел, тъй като петролните съоръжения осигуряват гориво за руските сили и генерират приходи, с които се финансира войната на Москва срещу Украйна.