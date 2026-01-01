Знаете как дълги години тази олигархия и мафия проникнаха навсякъде във всички нива на МВР и службите. Тече паралелен процес – единият е борба с тази организирана престъпност, а другият е борба вътре в МВР и в службите. Това каза премиерът Румен Радев в отговор на журналистически въпрос относно намерения в София GPS заглушител.

„Вие предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на МВР, че са намерени елементи от заглушаващо устройство – не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно те да бъдат намерени“, коментира случая Радев.

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„Нека тези политически саги ги оставим за София“, заяви премиерът, който е на посещение в община Струмяни, която беше засегната от наводнения, вследствие на обилните валежи.

Припомняме, че на 21 август Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията и Столичната дирекция на вътрешните работи локализираха и неутрализираха в столичния квартал „Драгалевци“, в строго охраняван комплекс, мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, включително на летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули.