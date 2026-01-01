Не е установена регистрирана услуга, свързана с настаняване на лица в Гложенския манастир, извън монасите, които живеят там. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол.

Тя отговори на въпрос на депутата Ивелин Първанов от парламентарната група на „Възраждане“, който поиска информация за държавния здравен контрол върху помещенията за настаняване и водоснабдяването в Гложенския манастир.

По думите на Ивкова манастирите са юридически лица и като такива тяхната светска и стопанска дейност подлежи на контрол от различни държавни институции.

Регионалните здравни инспекции осъществяват контрол върху регистрирани обекти с обществено предназначение. До момента обаче органите на държавния здравен контрол не са извършвали инспекции на дейността на Гложенския манастир, включително по отношение на предоставянето на подслон на поклонници и вярващи.

Предстои проверка на място

Здравният министър е разпоредила проверка от Регионалната здравна инспекция – Ловеч заради изнесените данни за предоставяне на помещения на хора, които не живеят в манастира.

„С цел недопускане на риск за общественото здраве съм разпоредила проверка, която да бъде извършена от Регионалната здравна инспекция – Ловеч за изнесените факти и обстоятелства“, заяви Ивкова.

Проверката трябва да установи дали в манастира действително се предоставят помещения за временно настаняване на поклонници и вярващи, както и дали тази дейност подлежи на регистрация и контрол от здравните власти.

Темата за здравния контрол включва и водоснабдяването на обекта. Именно затова резултатите от проверката на РЗИ – Ловеч се очаква да дадат повече информация за условията, при които се приемат посетители, и дали са налице потенциални рискове за общественото здраве.

Към момента здравното министерство посочва, че при направената справка не е установена регистрирана услуга за настаняване в Гложенския манастир извън помещенията, предназначени за монасите.