Митнически служители от Териториална дирекция Митница Русе задържаха над 700 000 къса цигари в товарен автомобил с българска регистрация. Проверката е извършена в района на Дунав мост Видин при съвместни действия на митническите служители от отдел „Борба с наркотрафика“ и служителите на Гранична полиция от ГПУ – Видин.

На 25 август товарната композиция от влекач и полуремарке е спряна за проверка от служители на ГПУ – Видин при контролни действия в посока „изход“ от страната.

Агенция „Митници“

Водачът е български гражданин. Той е представил транспортни документи, че превозва възглавници от България за Австрия. В хода на контролните действия митническите служители установяват в товара 719 000 къса (35 950 кутии) цигари от различни търговски марки и с български акцизен бандерол.

Митничари задържаха 80 000 цигари на „Дунав мост 2“

Цигарите са задържани, а на водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове.

Агенция „Митници“

Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.