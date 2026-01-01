Измамници изпращат фишинг имейли от името на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП). Получателите са обвинявани в тежки престъпления и заплашвани с арест, ако не отговорят в рамките на 48 часа. Съобщенията са опит за измама, предупредиха от ГДНП във Facebook.

Фалшивите имейли са озаглавени „Известие за полицейска призовка“ и са оформени така, че да изглеждат като официална кореспонденция.

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В тях са използвани имената и логата на МВР и ГДНП, логото на Европол, както и подписи, регистрационни номера и имената на ръководители на ГДНП.

Измамниците твърдят, че срещу получателя се води разследване за тежки престъпления. След това го приканват да отвори прикачен документ и да осъществи контакт чрез посочен от тях електронен адрес.

ГДНП: Не отваряйте файлове и не изпращайте лични данни

От полицията предупреждават гражданите да не се поддават на оказвания натиск.

„Не отговаряйте на съобщението. Не отваряйте прикачени файлове и линкове. Не изпращайте лични данни или документи. Не използвайте посочените в имейла адреси за контакт. Не се доверявайте само на лога, подписи, печати и служебни номера – те могат да бъдат копирани“, предупреждават от ГДНП.

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От Главна дирекция „Национална полиция“ подчертават, че не уведомяват граждани за образувани производства чрез заплашителни имейли и не изискват обяснения по електронна поща в рамките на поставен кратък срок.

Ако се съмнявате дали получено съобщение е истинско, от полицията съветват да потърсите съответната институция самостоятелно чрез официалните ѝ контакти, а не чрез телефонни номера, електронни адреси или други данни, посочени в съмнителния имейл.