Пешеходка на 35 години пострада при пътнотранспортно произшествие в Стара Загора, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 17:58 часа на 27 август на ул. „Хан Аспарух“. По първоначални данни автомобил „Шкода“, управляван от 48-годишна жена, е блъснал пешеходката, която по това време е била на пешеходна пътека.

18-годишен шофьор блъсна пешеходец в Стара Загора

Пострадалата е прегледана в Спешния център в Стара Загора и е освободена без опасност за живота.

Шофьорката е тествана за алкохол, като пробата е отрицателна. В сектор „Пътна полиция“ е съставен акт за установено административно нарушение и констативен протокол за произшествието с пострадало лице.