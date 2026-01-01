Булдозер се е самозапалил в стопански обект в землището на село Трояново, съобщиха от полицията.

Сигналът за пожара е подаден около 19:20 часа на 27 август в Районното управление в Раднево. Екип на пожарната е потушил огъня, след което е извършен оглед на мястото.

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Установено е, че преди възникването на пожара машината се е повредила по време на работа. В резултат на огъня са засегнати кабината на машиниста, двигателният отсек, трансмисията и хидравличната система.

При инцидента няма пострадали. По случая е образувано досъдебно производство и работата по него продължава.