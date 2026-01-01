Незаконни транзакции от дебитни карти, притежание на двама мъже от Разград, са извършвани в периода от 7 до 11 август, съобщиха от полицията.

Платежните инструменти са собственост на 82-годишен мъж и 44-годишния му син, който изгубил портфейла си с картите в началото на август в централната част на Разград.

Мъж обра германец и му изтегли пари от картата във Великотърновско

С дебитните карти са регистрирани транзакции на територията на Румъния и град Кубрат. В хода на оперативно-издирвателните действия е установено, че извършител на деянието е 57-годишна жена от кубратското село Савин.

Картите са върнати на собствениците. По случая се води проверка за престъпление