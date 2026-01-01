42-годишен мъж от Благоевград е задържан, след като е установено, че е шофирал с 1,74 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Благоевград.

61-годишен благоевградчанин седна зад волана с 2,13 промила алкохол

Автомобилът „Хюндай Галопер“, управляван от мъжа, е спрян за проверка около 22:00 часа на 27 август на ул. „Яворов“ в Симитли. При проверката с техническо средство е отчетено наличие на 1,74 промила алкохол в издишания въздух.

Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.