Образувано е досъдебно производство от областната дирекция на МВР-Пазарджик и прокурорска преписка във връзка с добив на пясък край село Лозен, каза министърът на енергетиката Ива Петрова по време на редовния парламентарен контрол в отговор на въпрос относно кариера за инертни материали на територията на община Септември край село Лозен.

Тя обясни, че е извършена проверка от Министерството на енергетиката (МЕ), данните от която са предадени на разследващите. „В материалите от нея се съдържат данните от извършената на 22 юли съвместна проверка от МЕ и представител на областната дирекция на МВР-Пазарджик, при която е инспектирана територия по поречието на река Чепинска в това число и в района на село Лозен. За проверката е съставен констативен протокол, който е предоставен на Министерството на вътрешните работи на 24 юли, във връзка с което са образувани досъдебното производство и прокурорската преписка“, каза Петрова.

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При проверката е констатирано наличието на разработена кариера за добив на пясък със следи от добивни дейности в големи размери. Идентифицирани са намиращите се на обекта служители и техника - два багера и самосвал. Служителят от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към МВР е преустановил работата на техниката и е снел самоличността на двамата оператори на багерите и на водача на самосвала, добави тя.

Министърът допълни, че в процеса на проверката се е явило лице, което се е представило за служител на община Септември. „По негови данни на обекта се е реализирал общински проект за изграждане на водоем рибарник. Служителят на общината е представил копие на документи - разрешение за строеж и договор между общината и търговски дружество“, отбеляза тя.

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По думите ѝ е извършена и последваща проверка, която е показала, че теренът попада в границата на действащи разрешения за търсене и проучване на подземни богатства или действащи концесии за добив.