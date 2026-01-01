Министерският съвет одобри проект на решение, с което се създава Съвет за иновации и технологично развитие като консултативен механизъм за формулиране и провеждане на дългосрочна и последователна държавна политика в областта на иновациите и технологичното развитие, съобщиха днес от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Новият Съвет към министъра на иновациите и дигиталната трансформация ще осигурява постоянна и структурирана връзка между изпълнителната власт и представителите на иновационната екосистема, включително високотехнологичния бизнес, стартъпите, инвеститорите и научноизследователските организации.

Чрез своя експертен формат той ще подпомага идентифицирането на критични и нововъзникващи технологии, формулирането на мерки за преодоляване на регулаторни и административни бариери, развитието на предприемаческата среда и проследяването на изпълнението на стратегическите приоритети.

Иван Василев пое новото министерство на иновациите и дигиталната трансформация

Създаването на Съвета надгражда съществуващата институционална рамка по Закона за насърчаване на научните изследвания и иновациите и е съобразено с принципа на ясно разграничаване и допълняемост спрямо функциите на Съвета по иновации и научни изследвания.

С приемането на решението се очаква подобряване на координацията на политиките в областта на иновациите и технологичното развитие, както и по-ефективно взаимодействие между държавата и иновационната екосистема.

БТА припомня, че според министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев България има амбицията да бъде сред водещите страни в развитието на технологиите. „В правителството поставяме дигитализацията във фокуса на политиките“, посочи той.