Общо 43 874 сигнала към единния европейски номер за спешни повиквания 112 са регистрирани от 7:00 ч. на 21 август до 7:00 ч. на 28 август от регламентирани повиквания, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към МВР. 15 247 сигнала са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ.

Регистрираните сигнали за транспортни произшествия са 2092, за пожари –3481, за бедствия – 114, за аварии – 724, за битови и промишлени инциденти – 13. както и осем сигнала, свързани с опасни вещества.

Постъпили са 13 152 сигнала за престъпления против личността и 1000 за престъпления против собствеността.

За рисково шофиране и гонки са подадени 71 сигнала, за изгубени или бедстващи хора 463, а за нелегални мигранти/бежанци – 11.

Към общините за реакция са изпратени 7580 сигнала.

Пожари, катастрофи и престъпления, гонки и изгубени хора: Над 6400 сигнала към 112 за денонощие

През седмицата бяха изпълнени 11 авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние получиха възможност за навременно високоспециализирано лечение.

През периода са отработени 26 трансгранични обаждания, свързани с Румъния, Гърция, Австрия, Нидерландия и Унгария. Причините са кражби, спешни медицински състояния и един пожар.

Сред случаите е и сигнал за шофьор със съмнение за микроинсулт в района на Швехат, Австрия. Мъжът е транспортиран и настанен в лечебно заведение.

През седмицата няколко силни бури доведоха до множество сигнали за паднали дървета и клони, прекъснати електрически проводници, градушки, наводнения и други щети.

Между 15:30 ч. и 17:15 ч. в понеделник след бурята с градушка в София и областта са постъпили 105 сигнала. Сред тях е и сигнал за гръмнал трафопост.

В нощта на 24 август ситуацията в община Струмяни се развива изключително динамично. Само в рамките на 25 минути постъпват 20 сигнала, свързани с последиците от преливането на реките Шишка и Злинска.

В същия период са регистрирани и 21 сигнала за щети от паднала градушка в град Батак и седем сигнала за преляла река в град Пещера. Във вторник множество сигнали за паднали клони и дървета и скъсани електрически проводници вследствие на бурята са постъпили от областите Ловеч и Плевен.

На 21 август е постъпило eCall обаждане за ПТП на главен път Силистра–Русе, на разклона за село Ситово. При инцидента са пострадали петима души, които са транспортирани и хоспитализирани.

В 23:18 ч. във вторник е получен сигнал за жена, паднала от скалите в тревиста местност в село Камен бряг, област Добрич. Екип на ЦСМП е транспортирал пострадалата в лечебно заведение.

За предходната седмица - от 14 до 21 август, са постъпили общо 43 126 повиквания към тел. 112. Те са с шест процента повече в сравнение със същия период на миналата година.