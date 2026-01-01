Що се отнася до бедствието и дали е могло да бъде предотвратено – няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Това каза премиерът Румен Радев пред журналисти, който посети община Струмяни, която беше засегната от наводнения, вследствие на обилните валежи.

Премиерът поздрави кмета и областния управител за бързата им реакция. „От първия ден на бедствието тук вече се работи за преодоляване на щетите, екипите са на терен. Възстановени са водозахранването, електроподаването, улиците се разчистват, както и домовете на хората“, каза още Радев.

„Тук сме всички тези хора - изпълнителна власт, Народно събрание и местна власт, за да покажем, че българската държава няма да изостави своите граждани на стихията“, категоричен бе министър-председателят.

По думите му еднократната социална помощ от 1171 евро ще бъде отпусната още в началото на септември. „Комисиите работят, щетите се описват, ние чакам час по-скоро да дойдат протоколите, за да отпуснем тази помощ още в началото на септември. Затова и зам. министърът на труда и социалната политика, за да обясняват на комисиите и хората как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро, така че работим и в тази посока“, коментира още Румен Радев.

Премиерът обобщи, че проблемът с почистването на речните корита стои на вниманието на правителството. „Оттук нататък искаме да действаме превантивно. Проблемът с почистването на речните корита, на изгнила и изгоряла дървесина стои на вниманието на правителствотo“, каза още той.

Той припомни, че преди месеци бяха изпратени писма до областните управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните райони и които искат да бъдат почистени. „Получили сме отговори от над 200 общини и 26 областни управи. Ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участъци, обясни Радев.

Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че заради особеностите на релефа още преди 50 години е започнало изкуствено създаване на гори от бял и черен бор, които да задържат водата при валежи и порои.

По думите му миналата година вследствие на големия пожар са унищожени 17 хил. декара гора от върхов пожар. Това означава, че цялата гора е била унищожена и когато са започнали валежите, не е имало какво да задържи водата.

Абровски посочи, че на няколко фирми е възложено да изчистят падналата и унищожена дървесина. По думите му обаче част от фирмите не са изпълнили възложената им работа.

„До Нова година тази дървесина вече ще бъде негодна за използване“, заяви министърът.

Той посочи, че ангажиментът на държавата е да провери къде договорите могат да бъдат прекратени, за да може дървесината да бъде усвоена възможно най-бързо и да започне презалесяване.

„Гората е единственото нещо, което може да спре създаването на такава вълна“, подчерта министърът.

Министърът на околната среда и водите д-р инж. Росица Карамфилова-Благова заяви, че се извършва постоянен мониторинг на водата. По думите ѝ вчерашните физикохимични проби не са показали повишени стойности.

Очакват се резултатите от микробиологичните изследвания, които трябва да излязат във вторник. В координация с местните структури хората ще бъдат уведомени кога водата от водопроводната мрежа може отново да се използва за питейни нужди.

Министърът обърна внимание и на огромното количество отпадъци, натрупани вследствие на бедствието. Създават се временни площадки, на които те да бъдат събрани и сортирани.

„Ако има бяла, черна техника, ако има автомобили, нека да бъдат разположени. Ние ще осигурим безплатното им транспортиране“, заяви Карамфилова-Благова.

По думите ѝ е създадена организация, съгласно заповед на премиера, за освобождаване от такси за депониране. Целта е отпадъците от засегнатите населени места да бъдат транспортирани и депонирани, без разходите да бъдат за сметка на хората.

След излизането на резултатите от пробите е планирано да бъде извършено обеззаразяване на цялата засегната територия.

„Това е ключово“, подчерта министърът.

Тя допълни, че пет дни след вземането на пробите ще бъде извършен нов мониторинг, както и допълнителен контрол след приключване на обеззаразяването.