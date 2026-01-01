Две деца пострадаха при катастрофа на пътя Варна-Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 27 август. 55-годишен молдовски шофьор е блъснал кола с английска регистрация, управлявана от 43-годишен мъж, който отскача и се удря в спрелия в колона изчакващи червения светофарен сигнал автомобил, управляван от 45-годишна жена.

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Пострадали са трима полски граждани - 39-годишна жена и двете ѝ деца на 5 и 7 години.

Те са получили леки наранявания, като са прегледани и освободени.