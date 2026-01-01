Дългоочакваното продължение на „Пришълецът: Завет“ все още е в процес на разработка, потвърди режисьорът Ридли Скот. В центъра на историята отново ще бъде андроидът Дейвид, изигран от Майкъл Фасбендър.

В интервю за „Лос Анджелис Таймс“ режисьорът заяви, че филмът ще продължи историята с Дейвид, който „създава нов свят за себе си“. Скот допълни, че е силно заинтригуван от героя, като отбеляза опасностите, свързани с изкуствения интелект.

„Изкуственият интелект може да излезе извън контрол. А ако това се случи, е като бомба“, каза Скот.

Това не е първият път, когато режисьорът заявява, че се работи по продължение на филма от 2017 г. Проектът обаче може да се конкурира за одобрение с продължението на „Пришълецът: Ромул“ от 2024 г., което също е в процес на разработка в 20th Century Fox. Режисьорът на „Ромул“ Феде Алварес се оттегля от режисьорския пост, но ще остане като продуцент.

Заради конкретните финали на двата филма се появиха предположения, че нова продукция може да свърже сюжетните линии от „Завет“ и „Ромул“.

Скот коментира и първия сезон на сериала „Пришълецът: Земя“ на Ноа Хоули, който определи като „доста добър“ - висока оценка от режисьора.

Той говори и за друга своя емблематична поредица - „Блейд Рънър“. На 25 ноември в Prime Video предстои премиерата на ограничената серия „Блейд Рънър 2099“. Скот уточни, че не участва творчески в проекта, въпреки че е негов изпълнителен продуцент.

„Не мога да обвинявам адвокатите и агентите си по онова време, но някак позволихме правата върху франчайза „Блейд Рънър“ да ни се изплъзнат“, каза той. „Когато не си автор на самия написан текст, нямаш дял“.

По темата за изкуствения интелект Скот заяви, че не използва технологията при създаването на филмите си. „Мога без проблем да се конкурирам с изкуствения интелект в създаването на изображения“, каза той, но добави: „Но той неизбежно идва.“

Най-новият филм на Скот „Звездите на кучетата“ е постапокалиптична научнофантастична продукция за оцелели след смъртоносна пандемия. Филмът е базиран на романа от 2012 г. и излиза по кината в петък.