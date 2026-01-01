Питър Кълън, актьорът, озвучавал десетки телевизионни сериали, филми и анимационни продукции, включително героя Оптимус Прайм от „Трансформърс“ и Йори от „Мечо Пух“, е починал на 85 години вчера, съобщи Асошиейтед прес.
Кълън е починал в дома си в Лос Анджелис, съобщи неговият агент Кевин Мотли. Семейството му призова почитателите да почетат наследството му, като се отнасят към другите със състрадание, почтеност и лоялност.
Peter Cullen, the voice actor behind Optimus Prime in “Transformers,” died on Wednesday. He was 85:— Variety (@Variety) August 27, 2026
• Cullen passed at his family home in Los Angeles, “surrounded by his loving family – and held in the hearts of his many friends and countless fans worldwide,” his family said in… pic.twitter.com/avlpW5nxBr
Кълън дава гласа си на Оптимус Прайм за първи път в анимационния сериал „Трансформърс“ от 1984 г. Образът се превръща в една от най-разпознаваемите му роли, а характерният му баритон звучи и в поредицата игрални филми „Трансформърс“, започнала през 2007 г.
Peter Cullen, the Canadian voice actor whose unmistakable baritone brought Optimus Prime in the Transformers franchise and Eeyore in Winnie the Pooh to life, has died at the age of 85.— Bangkok Post (@BangkokPostNews) August 28, 2026
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Сред другите известни роли на Кълън е Йори в различни продукции на „Мечо Пух“, включително телевизионния сериал „Новите приключения на Мечо Пух“. Той озвучава също герои от „Смърфовете“, а през 1976 г. дава гласа си на Кинг Конг в едноименния филм с Джеф Бриджис.
За дългогодишната си кариера Кълън получава награда „Еми“ за цялостно творчество през 2023 г. През 2011 г. е номиниран за награда „Еми“ за озвучаването на Оптимус Прайм, пише още Асошиейтед прес.