Американският президент Доналд Тръмп увери, че руският му колега Владимир Путин няма да нападне държава член на НАТО, и се опита да омаловажи медийните публикации, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил по-рано тази седмица руски представители да не предприемат подобна стъпка, предаде Ройтерс.

"Той няма да нападне територията на НАТО", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.

По-рано днес Тръмп каза в телефонно интервю пред изданието "Аксиос", че няма да има подобна атака и че Ратклиф не е бил изпратен в Москва, за да предаде конкретно послание.

"Ратклиф разговаря с руския си колега веднъж на всеки шест месеца или веднъж годишно. Те са изградили много добри взаимоотношения. Не е имало послание и няма нищо необичайно", заяви американският президент в интервюто.

Разузнаванията на европейски държави и на САЩ обаче отдавна следят руските хибридни атаки в Европа, които не стигат до нивото на пълномащабен конфликт, а са насочени главно към отслабване на единството вътре в НАТО и решимостта на държавите членки пакта да подкрепят Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия, отбелязва Ройтерс.

Европейските разузнавателни служби не разполагат с данни за потенциална руска военна атака срещу европейските държави членки на НАТО, заяви днес високопоставен европейски представител, цитиран от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че според американски медии директорът на ЦРУ е посетил Москва тази седмица, за да разубеди Русия да не напада територията на Северноатлантическия алианс.

"Европейските тайни служби не виждат риск от руска атака срещу европейските държави", увери този представител, пожелал да остане анонимен.