През септември 2026 г. Националният осигурителен институт (НОИ) за пръв път ще приложи влезлите в сила в края на юли тази година промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според тях, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва, съответно – завършва, в предходния работен ден, съобщиха от НОИ.

Така изплащането на пенсиите за следващия месец чрез пощенските станции ще започне на 4 септември (петък) и ще завърши на 18 септември (петък). То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 4 септември 2026 г.

Преди промените, ако едната или и двете дати от месеца се падаха в неработен ден, изплащането на пенсиите започваше в началото и/или завършваше в края на следващия работен ден.

На 3 септември (четвъртък) на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември (вторник).