Първа копка на строителството на новия столичен булевард „Копенхаген“ ще направи кметът на София Васил Терзиев на 28 август. Церемонията ще започне в 11:00 часа при края на трасето на бул. „Андрей Ляпчев“ до метростанция „Младост 3“.

Новият булевард ще бъде с дължина 1,4 километра и ще свързва кварталите „Младост 3“ и „Дружба“.

Проектът предвижда изграждането на четирилентово пътно платно с локални платна, обособено трамвайно трасе, велоалеи и тротоари. Предвидено е и изграждането на ново улично осветление.

Строителството на бул. „Копенхаген“ е част от планираното развитие на транспортната инфраструктура в източната част на столицата и трябва да осигури нова връзка между „Младост“ и „Дружба“.