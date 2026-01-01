Правителството прие проект за промени в Закона за защита от дискриминация, чиято цел е да намали разликата в заплащането между жените и мъжете за равностоен труд и да повиши справедливостта и прозрачността на пазара на труда в България. У нас разликата във възнагражденията на двата пола е 12% по данни на Евростат за 2024 г., което надхвърля средното равнище за Европейския съюз - 11,1%.

Със законопроекта в националното законодателство се транспонира Директива (ЕС) 2023/970 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 година за укрепване на принципа на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд.

С новите разпоредби се въвеждат мерки за повишаване на прозрачността при заплащането на труда. За работодателите се въвеждат задължения да предоставят информация за разликата във възнагражденията на служителите от двата пола, без да разкриват индивидуалния размер на техните заплати.

Законодателните промени гарантират правото на работниците да получават информация за средните нива на заплащането в предприятието за тяхната позиция, която ще включва и разбивка на възнагражденията по пол.

След консултация с представителите на работниците и служителите работодателите ще изготвят съвместна оценка на заплащането. Ако се установят необосновани различия в средното възнаграждение на жените и мъжете, които полагат равностоен труд, ще се предприемат коригиращи действия.