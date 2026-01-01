Със заповед на министър-председателя Румен Радев от длъжността заместник-министър на здравеопазването е освободен Ивиан Бенишев, съобщиха от правителствената пресслужба.

Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции

Н 25 август здравният министър Катя Ивкова заяви на брифинг, че е поискала и получила оставките на заместник-министър Бенишев, директора на дирекция „Спешна медицинска помощ“ Даниел Петров и директора на дирекция „Обществено здраве“ Илия Тасев. Причината - забавяне на процедурите за задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ и „Автокаско“ за линейките и автомобилите на Регионалните здравни инспекции.

Тогава тя обясни, че осигуряването и заплащането на застраховките е административна дейност, която се извършва от съответните дирекции в Министерството на здравеопазването. Процедурата е трябвало да започне още през есента на 2025 г., но вместо това между дирекциите са били разменяни писма, без да се стигне до необходимите действия.

По думите на министъра новото ръководство на Министерството на здравеопазването не е било информирано за проблема. Ако не са били предприети спешни мерки, от средата на септември е съществувал риск линейките и автомобилите на РЗИ да останат без необходимите застраховки и съответно да не могат да бъдат използвани. „Представете си какво означава автомобилите на Спешна помощ да останат в гаражите“, коментира Ивкова.

Бенишев е отстранен и като ресорен заместник-министър, отговарящ за спешната медицинска помощ. Преди да заеме този пост, той е бил директор на дирекция „Спешна медицинска помощ“ и според Ивкова е носил пряка отговорност за осигуряването на спешната помощ в страната. Министърът уточни, че законът позволява Бенишев да се върне на предишната си длъжност, но изрази надежда той да не се възползва от тази възможност „Надявам се моралният му компас да не му го позволи“, заяви Ивкова.