Здравният министър Катя Ивкова е поискала и получила оставките на своя заместник Ивиан Бенишев, на директора на дирекция "Спешна медицинска помощ" Даниел Петров и на Илия Тасев, директор на дирекция „Обществено здраве“.

До средата на този месец нямаше да има застраховки „Гражданска отговорност“ и Автокаско за линейки и автомобили на РЗИ-тата. Това е административна дейност, която се извършва от съответните дирекции на Министерството на здравеопазването. Дейността е трябвало да стартира още през есента на 2025 г., но вместо това дирекциите са си обменяли писма, съобщи Ивкова на извънреден брифинг.

Бенишев е отстранен като ресорен министър, отговарящ за спешната медицинска помощ. Преди да заеме настоящия си пост, той е носел пряка отговорност като директор на дирекцията „Спешна медицинска помощ“. „Законът позволява да се върне на предходно заеманата си длъжност, но се надявам моралният му компас да не му го позволи“, обясни Ивкова.

По думите ѝ са разпоредени спешни мерки за набиране на оферти с цел осигуряване на автомобилните застраховки до края на 2026 г. Паралелно е започнала процедура за сключване на такива за 2027 г.