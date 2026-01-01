Към момента пожарът в планина Славянка, в района на Държавното горско стопанство (ДГС)-Катунци, е локализиран. Това съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) на фейсбук страницата си.

Към мястото на пожара са насочени сили на горското стопанство, на пожарната и доброволци. Огънят е обхванал горска територия с иглолистна растителност, като низово гори борова гора. Районът е изключително труднодостъпен, поради което е потърсена помощ от въздуха, посочиха от ЮЗДП.

Хеликоптер „Кугър“ на Военновъздушните сили извършва обливания на огнището.

Участието на военнослужещите е по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР. Хеликоптерът е излетял в 16:49 ч. за подпомагане действията по гасенето на огъня от въздуха, съобщиха от Министерството на отбраната по-рано днес.

Екипите на терен се транспортират с автомобили, докъдето е възможно, след което продължават пеша около два часа и половина. Гасенето се извършва с раници с вода и ръчни инструменти, които могат да бъдат пренасяни в труднодостъпния терен, обясниха от държавното предприятие.

От ЮЗДП информираха по-рано, че огънят е избухнал около 14:00 ч., като реакцията е започнала веднага след получаването на сигнала. От предприятието допускат, че пожарът може да е свързан с мълнии от бурята, преминала през района през нощта. Според тях е възможно при повишаването на температурите днес следобед тлеещи огнища да са се разпалили.