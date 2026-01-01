Предоставената първоначално информация по искане на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е съдържала частично некоректни данни вследствие на дублиран размер на стойностите по фактурите на търговските дружества, предоставящи помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия. Впоследствие от страна на „Информационно обслужване“ АД, данните са актуализирани и коригирани и са изпратени от Националната здравноосигурителна каса на КЗК, съобщиха от НЗОК.

КЗК образува производство за оценка на правилата, по които с публични средства от НЗОК се заплащат медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели, високоспециализирани апарати и уреди за индивидуална употреба, както и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания. От КЗК поясняват, че за периода 2024-2025 г. НЗОК е заплатила за медицински изделия над 400 млн. лв. Изплатените на търговци на дребно суми за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания за същия период са над 1 млрд. лв.

КЗК проверява как НЗОК разходва над 1 млрд. лв. за медицински изделия

От НЗОК посочват, че в Закона за бюджета на Касата за 2024 г. са определени средства в размер на 55 000 000 лв. и са изплатени средства в размер на 36 563 500 лв. В Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г. са определени средства в размер на 55 000 000 лв и съгласно касовото изпълнение са изплатени средства в размер на 39 733 300 лв.

НЗОК е отговорна институция, която прилага стриктно нормативната уредба и видно от посочените данни е спазвала бюджетна дисциплина и прозрачност при изразходване на публични средства. Изразходваните средства за медицински изделия за посочения период са били в рамките на определените средства в бюджета на НЗОК, се посочва още в съобщението.