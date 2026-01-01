Общинският съвет в Елин Пелин отхвърли с пълно мнозинство от 18 гласа „против“ предложението за споразумение с частния инвеститор „Он Енерджи“. Проектът предвиждаше изграждането на инсталация за третиране и изгаряне на до 200 000 тона RDF отпадъци годишно върху 72 декара общински терен в землището на село Равно поле.

Решението дойде след силен натиск от страна на местната общност, съпроводен с протести пред сградата на общината и едночасови дебати, в които граждани, кметове и съветници от района и София се обединиха срещу инвестиционното намерение.

Опасенията на хората са, че местната власт поема ангажимент към частен инвеститор, преди да са изяснени ключови въпроси. Основно притеснение е свързано с екологичните и здравните рискове за района, където вече има други замърсители като хвостохранилището край Богоров. Жителите и експертите алармираха за очаквания тежък трафик, потенциалното замърсяване, негативния ефект върху местните земеделски производители и срива в цените на имотите в радиус от 15 километра. Подобни проекти вече са били отхвърляни от гражданите в София и Павликени, посочват местните.

Реакциите след гласуването бяха категорично в подкрепа на местната общност. Кметът на Равно поле Григор Господинов подчерта силното безпокойство сред жителите и твърдия им отказ да допуснат инсинератор до домовете си. Председателят на „Спаси София“ Борис Бонев определи решението като победа на организираните граждани и напомни, че общинската собственост трябва да служи на обществения интерес, а не на частни намерения.

Столичният общински съветник Симеон Ставрев от „Демократична България“ допълни, че изгарянето е най-малко препоръчителната практика за справяне с отпадъците и че държавата трябва да наблегне на разделното събиране и депозитната система, вместо да допуска подобни решения.