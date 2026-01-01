При операцията на отдел „Икономическа полиция“ при ОДМВР – Пловдив са иззети внесени нелегално от чужбина големи количества забранени препарати за растителна защита и фалшиви маркови стоки. Това съобщиха от полицията.

До успешната реализация се стигнало след проведени комплекс от оперативни и процесуално-следствени действия под ръководството на Районна прокуратура – Пловдив. Първоначално работата в отдел „Икономическа полиция“ към областната дирекция на МВР започнала по постъпила информация, че по интернет се предлагат за продажба препарати за растителна защита, голяма част от които забранени за използване на територията на страната ни.

Според предварителните данни продуктите се внасяли от Турция без необходимите документи, а търговецът набирал клиенти чрез обяви в социалната мрежа. В процеса на разследването станала ясна самоличността на извършителя – 61-годишен жител на пловдивско село. Изяснено било, че мъжът няма никакво участие в търговско дружество и не притежава лиценз за извършваната дейност. Нелегалният бизнес той развивал в качеството на физическо лице, като публикува във Facebook профили снимки и цени на препаратите.

МВР

Интересен факт се оказал, че телефонният номер, който ползвал за контактите, официално бил регистриран в базата на мобилния оператор на името на негов съсед със скитнически начин на живот. Със стоките се снабдявал чрез многократни пътувания до Турция и Свиленград, а разпространението им до частните клиенти ставало с куриерска фирма. По данни на обслужващата логистична компания потребители на услугите им били мъжът, съпругата му и тяхната дъщеря.

Oт профилите на тримата пакетите се изпращали с наложен платеж до адреси в цялата страна, като във формулярите се посочвало недействително съдържание - соли за басейн, дрехи, обувки и др. За периода от 2025 година насам фирмата била обработила стотици пратки на тримата податели, които чрез куриерите получили плащания за над 250 хиляди лева.

След преценка на събраните доказателства, в понеделник, 24 август, служители от отдел „Икономическа полиция“ и инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните предприели проверка на 61-годишния мъж. Той бил установен на паркинг на голяма търговска верига в район „Северен“ в Пловдив в момент на продажба на течни препарати за растителна защита. В автомобила му са открити 10 туби с различна вместимост, на чиито етикети липсвала задължителната информация на български език. Повече от 1370 разфасовки в течно и прахообразно състояние, са иззети и от помещение, което търговецът ползвал за склад в близост до адреса си. При претърсването обаче там били намерени да се съхраняват и множество текстилни изделия, обувки, чанти и модни аксесоари. Описани са общо 7367 артикула, обозначени със знаци на утвърдени световни производители, но без доказан произход и начин на придобиване.

Мъжът и неговата съпругата са били задържани с полицейска заповед за срок до 24 часа. Материалите са докладвани на наблюдаващия досъдебното производство районен прокурор, по чиито указания документирането на случая продължава.