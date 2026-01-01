Над 1 млн. пътувания на български граждани в чужбина са регистрирани през юли 2026 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Най-предпочитаната дестинация е Гърция, следвана непосредствено от Турция.

През юли пътуванията на българи зад граница са общо 1 037 700, което е с 3,1% повече спрямо същия месец на 2025 г. Пътуванията с цел почивка и екскурзия са се увеличили с 4,2%, а тези с други цели – с 4%. Същевременно служебните пътувания намаляват с 2,4%.

Гърция и Турция остават фаворити

Най-много пътувания през юли са осъществени към Гърция – 263 900, следвана от Турция – 261 200.

След тях се нареждат Румъния с 95 800 пътувания, Германия – 58 400, Сърбия – 56 000, Италия – 40 800, Франция – 35 700, Република Северна Македония – 33 300, Австрия – 32 600, и Испания – 31 800.

Почивката и екскурзията са основната причина българите да пътуват зад граница – на тях се падат 49,5% от всички пътувания. Другите цели формират 35,8%, а служебните пътувания – 14,7%.

Данните показват още, че само към Гърция с цел почивка и екскурзия са пътували над 170 хил. българи, докато към Турция с такава цел са били близо 93 хиляди.

Близо 2 млн. посещения на чужденци у нас

В същото време през юли са отчетени близо 1,98 млн. посещения на чужди граждани в България. Те са с 1,2% по-малко спрямо юли 2025 г. Посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 2,7%, докато служебните се увеличават с 1,7%.

Повече от половината чуждестранни посетители – 54,4%, са граждани на държави от Европейския съюз. Броят им достига близо 1,078 млн., като сред тях най-много са румънците.

Най-много посещения у нас през юли са направили граждани на Турция – 312 700, следвани от Румъния – 301 200, Украйна – 202 100, Германия – 163 500, Полша – 109 200, Сърбия – 101 300 и Гърция – 95 100.

При чужденците също преобладават пътуванията с цел почивка и екскурзия – те представляват 51% от всички посещения в България през юли.