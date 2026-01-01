Близо 250 грама марихуана са иззети при полицейска акция в старозагорското село Петрово. Задържан е 37-годишен мъж, който е криминално проявен и осъждан.

Операцията е проведена на 12 август от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Стара Загора.

При претърсване на жилище, обитавано от мъжа, полицаите открили суха зелена тревиста маса, разпределена в пет обекта.

Извършената експертиза е установила, че веществото е марихуана с общо тегло 245,7 грама.

37-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от Наказателния кодекс.

Разследването продължава под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.