Премиерът Румен Радев призова народните представители към усилена работа с началото на новия политически сезон преди редовното заседание на Министерски съвет.

„Наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Чака ни Бюджет 2027, както и редица реформи, заявени в нашата програма“, посочи Радев.

Той изрази увереност, че президентските избори през октомври ще потвърдят устойчивия курс към нормализация, който „Прогресивна България“ следва.

Радев увери още, че Бюджет 2027 ще бъде приет навреме.

„България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми. Акцията на службите и МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса по утвърждаване на закона“, заяви Радев.

Премиерът отбеляза, че най-важната инвестиция в бъдещето на България е образованието.

„Качеството на образованието не се подобрява. Последното изследване на PISA показва, че сме на последно място в ЕС по математика и четене и сред най-слабите по науки. Това означава едно - утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност. Това означава да бъдем на дъното и по стандарт и качество на живот“, заяви той.

По думите му има и друг съществен проблем - възпитанието, от което, според него, училището „абдикира от години“.

„На миналото заседание обсъдихме тези въпроси - дали можем да заменим модела „парите следват ученика“ с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици и избутването им до 12. клас, а качеството и изграждането на личности. Труден въпрос, който виси от години. Министърът на образованието и науката каза, че може да го направи и вече работи активно. Това е една от нашите най-важни цели, с въвеждането на ясни правила в училищата, повече дисциплина и патриотично възпитание“, каза премиерът.

Той съобщи още, че на днешното заседание ще бъдат обсъдени възможностите за отпускане на помощ за най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица.

В предварителния дневен ред са включени 41 точки, съобщиха от правителствения пресцентър.

Сред по-важните предложения е проект на решение, с което кабинетът ще предложи на Народното събрание да ратифицира изменение към рамковото споразумение между Министерството на икономиката на България и „Lockheed Martin Global INC“ по Програмата за индустриално сътрудничество F-16 Block 70. Изменението е подписано на 1 юни 2026 г. в София и на 15 юни във Вашингтон.

Правителството ще разгледа и доклад за изпълнението към 30 юни 2026 г. на Плана за намаляване на административната тежест, приет през 2024 г.

В дневния ред е включен и проект на постановление за план-сметката за разходите и трансферите по подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Кабинетът ще обсъди също становището на Министерския съвет по Конституционно дело №15 за 2026 г. и свързаните с него дела №16 и №18.

Сред финансовите решения е проект за утвърждаване на годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд за 2026 г.

Здравеопазване и образование

Правителството ще разгледа проект на двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация за периода 2026–2027 г.

Предвиден е и план за сътрудничество между здравните министерства на България и Северна Македония за периода 2026–2028 г.

В дневния ред е включено и предложение за закриване на Съвет „Партньорство за здраве“, както и промяна в решението за представителите на държавата в Надзорния съвет на НЗОК.

Кабинетът ще обсъди допълнителни трансфери към бюджетите на общините за компенсиране на разходите на родители за отглеждането и обучението на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на свободни места. Става въпрос за разходите за периода от 1 май до 30 юни 2026 г.

Отбрана и международни ангажименти

Министрите ще разгледат и промени във финансовите условия при командироването на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната и Българската армия в международни организации и инициативи извън страната.

Предвидено е и решение за присъединяването на България към Меморандума за разбирателство за създаването, администрирането и функционирането на Многонационалния логистичен координационен център (MLCC OPERATION MOU).

Правителството ще одобри и позицията и състава на българската делегация за 19-ата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, която ще се проведе на 10 септември в Пекин.

Сред международните въпроси е и определянето на позициите на България и състава на правителствената делегация за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Инфраструктура, транспорт и икономика

Кабинетът ще разгледа редица решения, свързани с управление и прехвърляне на държавни имоти, включително такива за нуждите на общините и държавни структури. Сред тях е предоставянето на имоти на НК „Железопътна инфраструктура“ за реализацията на национално значимия проект за модернизация на железопътната линия София–Пловдив и изграждането на ново трасе в участъка Ихтиман–Септември.

В дневния ред е и схема за предоставяне на минимална помощ в подкрепа на разходите за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт, както и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Предвижда се и промяна в наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване.

Сред останалите точки са проекти за закони за потребителския кредит, Наказателния кодекс, Закона за защита от дискриминация и Закона за железопътния транспорт.

Правителството ще разгледа още предложения, свързани със земеделието и рибарството, ядрената безопасност, държавната собственост и други въпроси от компетентността на отделните министерства.