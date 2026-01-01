Столичната община представя проекта за бюджет на София за 2026 г., който възлиза на над 1,543 млрд. евро и е най-големият в историята на града. Предвиждат се рекордни инвестиции, без увеличение на местните данъци и такси за гражданите и бизнеса.

Проектът ще бъде представен на публично обсъждане на 27 август заедно с отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2025 г. Ще бъдат разгледани приходите и разходите, капиталовите разходи, общинският дълг и основните приоритети за настоящата година.

„Бюджетът, който представяме, е резултат от общата ни работа и споделената отговорност за развитието на София. Това не е бюджетът на кмета – това е бюджетът на града. Вярваме, че най-добрите решения за София се постигат с диалог и общи усилия“, заяви кметът Васил Терзиев.

Най-големият бюджет на София досега

Бюджетът за 2026 г. е с 5% по-голям спрямо предходната година. За сравнение, финансовата рамка на столицата през 2025 г. е била 1,47 млрд. евро, през 2024 г. – 1,35 млрд. евро, а през 2023 г. – 1,31 млрд. евро.

Собствените приходи на общината се очаква да достигнат близо 615 млн. евро, или с 10% повече спрямо бюджетираните през 2025 г. Според Столичната община увеличението е резултат от подобрена събираемост и разширяване на данъчната база. Финансовата рамка включва още 738 млн. евро за държавно делегирани дейности, над 60 млн. евро европейски средства и 73 млн. евро заемни средства.

300 млн. евро капиталова програма

Капиталовата програма е за 300 млн. евро. Средствата са насочени към образование, транспорт и инфраструктура, обновяване на кварталите, озеленяване и паркове, култура и спорт, социални дейности и дигитализация.

Продължава разширението на метрото през „Слатина“ с 6 км, както и в „Обеля“. За строителството на метрото са осигурени 50 млн. евро от Европейската инвестиционна банка, държавата и общината.

Над 60 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми са предвидени за училища и детски градини. С тях се изграждат и ремонтират 12 детски градини и пет училища. Финансират се още реконструкцията на четири читалища, обновяване на социални домове за възрастни хора и изграждането на младежки център в район „Надежда“.

Нови пътни проекти и ремонти

Сред инфраструктурните проекти, чието изпълнение вече е приключило, са участъкът на бул. „Рожен“ до Северната тангента, разширението на ул. „Опълченска“, надлезът при „Бакърена фабрика“, последните 80 метра от бул. „Тодор Каблешков“ и реконструкцията на бул. „Александър Стамболийски“.

Предстои изграждането на бул. „Копенхаген“ от ул. „Самоковско шосе“ до бул. „Александър Малинов“, заедно с велоалея. Планирани са ново транспортно решение по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“, основен ремонт на ул. „Тинтява“ и изграждане на мостове по улиците „Поибрене“ и „Одеса“. За обновяване на тротоарите са предвидени 12,9 млн. евро.

Инвестиции в паркове и по-чист въздух

Над 6,8 млн. евро са предвидени за изграждане, обновяване и основен ремонт на зелени пространства. Сред проектите са нов парк в „Люлин Център“, междублокови пространства в „Люлин 6“, парк „Хиподрума“, градина „Свети Никола“ и „Южен парк III част“. През септември трябва да започне и строителството на парк с пъмп-трак съоръжение в „Младост 3“ за 665 хил. евро.

За безплатна подмяна на стари отоплителни уреди в домакинствата са осигурени над 37,6 млн. евро европейско финансиране. Общината планира и преобразяването на общо 145 т.нар. кални точки като мярка срещу вторичното запрашаване.

Повече средства за сигурност и социални услуги

В бюджета са заложени 5,2 млн. евро за Общинска полиция, включително за нови патрулни автомобили, и 2,45 млн. евро за охрана на общински обекти. За превенция на наводненията и почистване на речни корита са предвидени близо 353 хил. евро.

Над 120 социални услуги в столицата ще осигуряват ежедневна грижа и подкрепа за повече от 4850 уязвими граждани. В здравеопазването един от акцентите са децата и младите семейства, като се планират нови и обновени яслени групи за до 160 деца.

Проектът за бюджет следва визията на общината за развитие на София като модерен, свързан и зелен град, като сред основните приоритети са инфраструктурата, транспортът, образованието и подобряването на градската среда.