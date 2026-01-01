Руската компания за онлайн търговия "Озон“ (Ozon) съобщи днес, че два негови логистични обекта - в Уфа и Оренбург, са били атакувани с дронове, предаде Ройтерс.

Не са възникнали пожари в нито един от двата обекта, а логистичният център в Оренбург вече е възобновил работа.

"Тази нощ нашите логистични обекти в Оренбург и Уфа бяха атакувани с безпилотни летателни апарати. Незабавно евакуирахме всички служители. По предварителни данни няма пострадали. Не са възникнали пожари“, се посочва в съобщението на "Озон", цитирано от ТАСС.

Обектът в Оренбург е възобновил работа. Логистичният комплекс в Уфа е получил незначителни щети, но засега остава затворен, тъй като трябва да бъде щателно проверен.

"Засега не приемаме доставки от фирми в Уфа, а тези, които вече са на път, пренасочваме към други обекти. Клиентите могат да правят поръчки както обикновено“, съобщиха от компанията.