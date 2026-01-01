Дронове изплуваха на български плажове, съобщиха от Министерството на отбраната.

Специализиран екип от Военноморска база – Варна е получил задача да разузнае и идентифицира безпилотно летателно средство. То е открито на морския бряг в местност ,,Кабакум“ до град Варна. При извършеното разузнаване се констатира, че няма взривно вещество на дрона и е транспортиран до Военноморска база – Варна.

Откриха разузнавателен дрон на плажа в Бяла

Сигналът за дрон на плаж ,,Кабакум“ е подаден около 1:30 часа след полунощ. Към мястото са били насочени служители на "Гранична полиция", съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна.

БТА

Друг екип от ВМС получи задача за разузнаване на предмет, забелязан във водите на Черно море в точка с координати до град Поморие. Военнослужещите са установили, че откритият обект е безпилотен летателен апарат и са го унищожили на място в морето, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Военнослужещи от Военноморска база – Варна действаха по задача да разузнае и идентифицира безпилотен летателен апарат, открит във водите на Черно море в местност ,,Паша дере“ южно от град Варна. Обектът е разузнат и също взривен в морето.

Специализиран екип от Военноморска база – Варна е получил задача вчера вечерта да разузнае и идентифицира безпилотен летателен апарат, забелязан във водите на Черно море в района на к. к. ,,Камчия“. След разузнаването на открития обект, е констатирано, че е крило от военен дрон, изхвърлен от морето, без боезапас. Крилото от дрона не представлява опастност и е транспортирано във Военноморска база – Варна.

Специализираните екипи действаха след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.

БТА

Части от военен дрон изплуваха на плаж в Бургас

На 22 август екипите на бойния флот реагираха на два сигнала за открити останки от летателни апарати по крайбрежието. Едните бяха в района между комплекс "Албена" и село Кранево, а другите - в местността Ракитника край Варна, припомня БТА.