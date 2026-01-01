Пожар на голям фронт избухна в землището на село Странджа от крайграничната община Болярово на област Ямбол.

Това потвърди областният управител на Ямбол Георги Чалъков. На място има пожарни екипи от Ямбол, Болярово, очаква се помощ от Бургас, а също да бъде изпратен и хеликоптер. Горят основно сухи треви и храсти.

Потушен е големият пожар край Ямбол

Тази сутрин окончателно беше потушен друг пожар в областта. Огънят тръгна в понеделник следобед от землището на село Победа, южно от хълмистата местност Бакаджик.

Екипи от огнеборци, военнослужещи и доброволци ограничиха пожара в подножието на възвишението.

По първоначални данни са изгорели около 400 декара сухи треви, храсти и ниска широколистна растителност.

"Огънят изпепели и масив от стари лозя между село Победа и близкия военен полигон", каза областният управител на Ямбол Георги Чалъков.