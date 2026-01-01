Дронове атакуваха тази нощ граничен контролно-пропускателен пункт на границата с Молдова в южната част на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"Щети са нанесени на международния контролно-пропускателен пункт "Табаки" на молдовската граница, предава кореспондентът на БТА Светлана Драгнев. В резултат на масирания удар гекапепето е пострадало, включително административните сгради на митническия терминал", казва се в информацията на областния управител.

В момента преминаването през „Табаки“ е преустановено. Транспортът се пренасочва към други контролно-пропускателни пунктове.

Инцидентът идва на фона на засилени рискове за Молдова, свързани с войната в съседна Украйна. През последните седмици молдовските власти съобщиха и за други случаи на въздушни обекти и дронове в близост до или на територията на страната. На 17 август Министерството на външните работи на Молдова осъди нарушение на въздушното пространство от неидентифициран въздушен обект, който се е взривил близо до украинската граница.

Атаката срещу „Табаки“ е поредният случай, при който бойните действия в Украйна засягат непосредствено транспортната и граничната инфраструктура в близост до Молдова.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.