Жълт код за потенциално опасни интензивни валежи в четвъртък обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология за части от областите Бургас, Варна и Шумен.

През деня – 27 август ще преобладава слънчево време, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен; в крайните източни райони – от изток-североизток. Въздушната маса ще е неустойчива.

Преобладаващите максимални температури ще са между 30° и 35°, в североизточните райони и по Черноморието 27°-29°, а в София – около 31°.

НИМХ

В планините ще е предимно слънчево. Главно в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в масивите в Централна и Източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места и по-интензивни ще са явленията по северното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.