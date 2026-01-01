Две взломни кражби от баничарници разследва полицията в Старозагорско, след като в рамките на две последователни нощи неизвестни извършители проникнали в търговски обекти в Казанлък и Мъглиж. Откраднати са пари и хранителни продукти, а по двата случая са образувани досъдебни производства.

Първият случай е от 26 август, в 03:14ч., в РУ-Казанлък на тел.112 е получено съобщение от 70-годишен мъж за кражба от баничарница в град Мъглиж. На място е изпратен полицейски екип. Установено е, че след като е взломен прозорец е проникнато в обекта и са отнети монети на обща стойност 100 евро и хранителни продукти на стойност 200 евро.

Вторият случай е от 27 август, около 01.00 часа, когато в РУ - Казанлък е получен сигнал от тел.112 от 33-годишен мъж за кражба от баничарница в град Казанлък. Веднага е изпратен полицейски екип на място. Установено е, че след като е взломен прозорец на "пвц" дограма е проникнато в търговския обект и е извършена кражба на 60 евро.

По случаите са започнати разследвания.