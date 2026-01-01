Варненският апелативен съд увеличи от 11 на 13 години лишаване от свобода присъдата на 21-годишен сирийски гражданин за убийството на негов сънародник заради "накърнена семейна чест".

Инцидентът е станал на 12 февруари миналата година във Варна. Подсъдимият и жертвата, и двамата с хуманитарен статут у нас, са живеели в жилищни контейнери и са работили заедно. Фаталният край идва след битов спор, при който двамата си разменят обидни реплики, засягащи честта на семействата им. Подсъдимият е нанесъл три прободни рани с нож в гърдите и шията на своя опонент, като е засегнал сънната артерия.

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Магистратите приемат, че младият мъж е действал с пряк умисъл да причини смърт. Като смекчаващи обстоятелства са отчетени възрастта му и чистото му съдебно минало. В решението си обаче съдът обръща специално внимание на културния контекст. Признава се, че според свидетелски показания обиди от такъв характер в сирийската културна среда се приемат изключително тежко и дори могат да бъдат повод за отнемане на живот.

Съдебният състав е категоричен, че „българският наказателен закон не признава правото словесна обида да бъде възмездявана с убийство“. Първоначалната присъда от 11 години е счетена за несъответстваща на обществената опасност на деянието.

Решението на Апелативния съд може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.