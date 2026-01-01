Очаква ни малко по-хладно време утре, като в по-голямата част от страната максималните температурите ще са под 30 градуса, само в крайните югозападни райони до 34. Това каза в „Твоят ден“ по NOVA NEWS синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова.

Ще нахлува хладен въздух от североизток и ще има значителни увеличения на облачността над централната и източната част от страната. През нощта на места в Източна България, а утре в централните райони ще има превалявания, прогнозира синоптикът. Вятърът от североизток ще е умерен, по Черноморието до силен.

Анастасия Кирилова каза още, че в събота ще е предимно слънчево, с по значителни увеличения на облачността в следобедните часове над планинските райони. Вероятността за валежи, обаче, е по-малка.

В неделя, когато ще е и най-топлият ден от следващите, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Тогава в следобедните часове в планинските райони в Югозападна България се повишава вероятността за краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, показва прогнозата.

През първите дни на следващата седмица ни очаква предимно слънчево време с развитие на купеста облачност над планините. Вероятността за валежи не е толкова голяма, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса през повечето дни.

Към четвъртък очакваме да нахлува хладен въздух от Северозапад, тогава вятърът ще сменя посоката си и, ако през първата част от седмицата е от юг-югоизток, към четвъртък ще стане северозападен, а с него ще прониква студен въздух. Ще се повиши вероятността от по-значителни краткотрайни валежи и гръмотевични бури, каза синоптикът на НИМХ.

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